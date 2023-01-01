Истина. Эмиль Золя (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Он закончил дело своей жизни. Рим был побежден. Франция была спасена от опасности погибнуть среди злобы и невежества, созданного веками ханжества и рабства. … Все теперь должно было исчезнуть: нищета, грязь, суеверие, ложь, тирания, порабощение женщин, физическое и нравственное убожество, – все то, что было создано нелепой системой политики и полицейскою властью, доведенной до культа. Никогда счастье не идет рука об руку с невежеством… Марк был счастлив тем, что ему удалось увидеть плоды своей деятельности. Он учил, что только истина, познанная всеми, научит людей справедливости, а без справедливости нет счастья. И вот вокруг него выросла семья, просвещенная, справедливая, а вокруг семьи возродилось государство, населенное гражданами, ум которых развился и окреп благодаря широко поставленному образованию таким образом осуществился идеал его – каждый познал истину и работал во имя справедливости.»



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