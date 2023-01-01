WinkАудиокнигиИссушитель над Сколково. Алекс Гит
Иссушитель над Сколково. Алекс Гит (книга, 2020) слушать онлайн
8.62020, Аудиокнига
Детская литература, Фантастика101 мин12+
Сюжет
Продолжение серии книг о приключениях в Minecraft! Шестая книга о приключениях в Minecraft! Петя, Ира и Рудик отправляются на экскурсию в Москву. Но встреча с таинственным незнакомцем открывает им опасную тайну. Лишь отвага, смекалка и крепкая дружба помогут ребятам победить коварного врага!
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