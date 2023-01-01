WinkАудиокнигиИсповедь экономического убийцы. Джон Перкинс
Исповедь экономического убийцы. Джон Перкинс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн627 мин16+
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Сюжет
Книга Дж.Перкинса – первый в мире автобиографический рассказ о жизни, подготовке и методах деятельности особой сверхзасекреченной группы «экономических убийц» – профессионалов высочайшего уровня, призванных работать с высшими политическими и экономическими лидерами интересующих США стран мира. В книге-исповеди, ставшей в США и Европе бестселлером, Дж.Перкинс раскрывает тайные пружины мировой экономической политики, объясняет странные «совпадения» и «случайности» недавнего времени, круто изменившие нашу жизнь.
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