Исповедь. Блаженный Августин (книга, 2020) слушать онлайн

“Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе”. “Исповедь” – это духовный поиск интеллектуала с сопутствующими терзаниями сердца и сомнениями это история внутреннего мира на пути человека к Богу. На литературном небосклоне “Исповедь” – это первая европейская автобиография говоря академически – это осмысление христианского мироощущения в контексте античной культуры, осуществленное блистательным умом и отцом западной средневековой философии. Если бы «Исповедь» дошла без имени автора, если бы в ней не были упомянуты конкретные исторические детали, то филологи, анализирующие ее язык и стиль, метались бы между несколькими столетиями. Можно ли догадаться, читая эти страницы, что они написаны накануне крушения Римской империи, написаны в стране, которая за последние 20-30 лет пережила голод, набеги номадов, кровавые мятежи, что пожары, разбойничьи засады и нападения, насилия и убийства стали явлением повседневным. В «Исповеди» соединились две особенности, казалось бы, исключающие одна другую: ярчайшая индивидуальность автора и поразительная всеобщность его произведения. (М.Е. Сергеенко, переводчик)



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