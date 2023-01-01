Испить чашу до дна. Евгения Михайлова (книга, 2020) слушать онлайн

Когда-то Лиля разрушила жизнь Ильи. Она разорвала помолвку и ушла к его брату. После гибели Андрея Лиля вернулась к Илье, но ей не давала покоя одна мысль – ее первый муж жив, просто попал в беду… Илья был обречен на эту женщину. Когда она осталась одна, он без колебаний бросился ей на помощь. Вместе с ней он начал искать Андрея, не думая о том, чем для него обернется возвращение брата… Частный детектив Сергей Кольцов не верил, что Андрей Семенов мог остаться жив. Но почему тогда убили его давнюю поклонницу Валерию, гибель которой Сергей сейчас расследовал? Возможно, она знала о Семенове больше остальных… Обещание легко дать, но трудно выполнить… Ведь порой невозможно удержать чувства под властью разума…



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