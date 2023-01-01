Испанский язык. Базовый курс. MP3. Виктория Барсукова
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Испанский язык. Базовый курс. MP3. Виктория Барсукова

Испанский язык. Базовый курс. MP3. Виктория Барсукова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки42 мин12+

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Сюжет

Аудиоприложение к книге Испанский язык. Базовый курс. Книга представляет собой продолжение начального курса испанского языка. В учебнике рассматриваются глагольные конструкции, которые используются для выражения прошедшего и будущего времен. Книга адресована всем желающим изучать испанский язык: как студентам языковых курсов, так и тем, кто изучает его самостоятельно. Также может послужить отличным источником дополнительных заданий для студентов, обучающихся в вузах. Для тех, кто хочет овладеть правильным испанским произношением и развить навыки аудирования, подготовлена аудиозапись, сделанная носителями языка.

Испанский язык слушать на видеосервисе Wink.

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