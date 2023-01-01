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Испанская ярость. Артуро Перес-Реверте (книга, 1998) слушать онлайн
1998, Аудиокнига
Зарубежная литература, Современная проза352 мин12+
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Сюжет
Третья книга из серии аудиокниг о приключениях Капитана Алатристе. Диего Алатристе и Иньиго Бальбоа воюют во Фландрии и участвуют в осаде крепости Бреда. Действие происходит зимой 1624 года, через год после событий, описанных в предыдущем романе «Чистая кровь». Место действия – небольшой горо�док Аудкерк в миле от городка, возле Руйтерской мельницы. Именно здесь Иньиго получает боевое крещение и убивает в бою своего первого неприятеля.
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