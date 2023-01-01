Исонадэ. Олег Борисов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Олег Борисов – российский писатель-фантаст, работающий в разных направлениях жанра. Его перу принадлежит немалое число романов. Представляем в аудиоформате книгу Олега Борисова «Исонадэ», которая является прямым продолжение романа «Каппа». Роман можно отнести к жанру приключенческой фантастики, использующей популярный приём «попаданчества». Главный герой – водолаз. Ему предлагают работу, и он соглашается на неё. Однако работа оказывается очень опасной, вся команда гибнет, а герой «всплывает» в другом мире. Это водный мир. Он живёт по своим законам, и воздух в нём ценнее, чем золото. Теперь дом героя – под водой, и он хозяин собственной субмарины и глава уважаемого клана. Но нет ничего постоянного, и новые вызовы и угрозы не заставляют себя ждать. Одна маленькая трещина может разрастись в катастрофическую пробоину, и к этому нужно быть готовым. Слушайте продолжение истории в аудиокниге.



Исонадэ слушать на видеосервисе Wink.