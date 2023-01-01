Искусство войны. Сунь-цзы (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Бессмертный литературный памятник – трактат «Искусство войны» величайшего полководца и мыслителя Древнего Китая Сунь-цзы (VI-V вв. до н. э.) – это квинтэссенция военной мудрости, насыщенная множеством ярких деталей и конкретных примеров действий военачальника и его армии на поле боя. Дополнен�ная другой великой книгой из собрания «семи канонов военной науки» – «Трактатом о военном искусстве» У-цзы, сопровождаемая множеством уникальных иллюстраций, книга знакомит современного читателя с самыми истоками мировой военной мысли и разворачивает перед ним впечатляющую картину интриг и военных распрей в Древнем Китае середины первого тысячелетия до н. э.



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