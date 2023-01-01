Искусство войны. Сунь-цзы (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Законы войны учителя Суня» (так дословно можно перевести всемирно известное «Искусство войны») – это древний (ему более 2500 лет!) китайский трактат, чье авторство, вероятно, принадлежит генералу и стратегу Сунь-Цзы, жившему при окончании периода Чунцю или же в начале периода Чжаньго.Не стоит думать, что этот текст – всего лишь отголосок седой древности, интересующей преимущественно историков. Напротив, его и сегодня изучают, к примеру, в армии США, а также на философских и политологических факультетах самых известных университетов мира.Сунь-Цзы воспринимал войну, как необходимое зло. Войну желательно вести быстро, чтобы избежать экономических потерь и постепенно возрастающего внутреннего сопротивления (оппозиции со стороны знати, а также недовольства населения), или же вести ее на территории противника, ради использования его, а не собственных ресурсов.Он считал, что стратегия – это не планирование в смысле работы по составленному перечню задач, но, скорее, это потребность в быстрой и адекватной реакции на изменяющиеся обстоятельства.Таким образом, этот трактат – не столько о военных действиях, но об организации мышления руководителей и об инструментах управления человеческими массами.



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