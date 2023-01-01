Искусство войны. Сунь-цзы (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Искусство войны» – один из древнейших (ок. 500 лет до н.э.) и величайших трактатов о ключевых принципах ведения войн, созданный легендарным военачальником и стратегом Сунь-Цзы. Позднее известнейшие полководцы изучали «Искусство войны», в том числе и сам Наполеон! Одно лишь то, что эта книга входит в образовательные программы офицерского состава не только большинства современных армий, но и руководителей крупнейших в мире корпораций говорит о том, что и Вам необходимо хотя бы краткое ознакомление с этим трудом.



Искусство войны слушать на видеосервисе Wink.