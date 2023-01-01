Искусство управления реальностью. Ты можешь все!. Ксения Меньшикова (книга, 2020) слушать онлайн
Сюжет
Во все времена люди искали возможность управлять обстоятельствами своей жизни. Потому что не хотели зависеть от их внезапности и непредсказуемости. Потому что хотели если не создавать их, то хотя бы предугадывать. Именно поэтому «магия» как понятие, как искусство и мастерство управления реальностью так привлекает мужчин и женщин, чьи амбиции достаточно высоки для того, чтобы не удовлетворяться действительностью. Ты же не хочешь зависеть от обстоятельств? Ты хочешь изменять их по своему желанию и сам управлять своей реальностью? Тогда читай эту книгу! Благодаря знаниям и инструкциям, впервые открытым на этих страницах для широкого круга непосвященных, любой читатель, наделенный достаточными амбициями и упорством, получит инструменты и средства для того, чтобы изменять этот мир по собственной воле.
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