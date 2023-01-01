Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом. Ренат Валеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга посвящена позиционному трейдингу и ориентирована на трейдеров с опытом практической работы не менее года. Акцент сделан на методах управления капиталом и психологии трейдинга, так как именно эти составляющие определяют долгосрочный успех. Автор книги Ренат Валеев имеет более чем 10-летний опыт работы на финансовых рынках, из которых пять лет был трейдером в Центральном банке РФ, где входил в команду, отвечающую за управление валютными резервами. В 26 лет он стал самым крупным по объему операций валютным трейдером в стране. Материал книги в основном базируется на примерах с валютного рынка, но по сути является универсальным. Рекомендации, приведенные здесь, применимы и к рынку Forex, и к рынку акций, и к фьючерсам, и к сырью, и к рынку криптовалют.



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