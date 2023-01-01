Искусство спора. Сергей Поварнин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Поварнин – русский ученый, известный специалист по логике и риторике. "Искусство спора" – одно из немногих проверенных временем практических пособий по искусству ведения дискуссии. Написанная простым и выразительным языком, книга рассматривает основные проблемы ведения спора. Множество ярких примеров позволяет сформировать навыки и освоить приемы ведения спора в разных ситуациях общения.



Искусство спора слушать на видеосервисе Wink.