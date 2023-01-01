Искусство счастья. Тайна счастья в шедеврах великих художников. Кристоф Андре (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта великолепная книга – прекрасный подарок для любителей живописи и тех, кто интересуется психологией. Знаменитый в России французский психолог и психотерапевт Кристоф Андре размышляет о природе счастья, иллюстрируя cвои мысли картинами великих художников – Моне, Климта, Ван Гога, Шагала, �Гогена, Малевича, Джотто и др. Все картины вы найдете в пдф приложении к данной книге.



Искусство счастья слушать на видеосервисе Wink.