WinkАудиокнигиИскусство счастья. Тайна счастья в шедеврах великих художников. Кристоф Андре
Искусство счастья. Тайна счастья в шедеврах великих художников. Кристоф Андре (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Культура и искусство193 мин16+
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Сюжет
Эта великолепная книга – прекрасный подарок для любителей живописи и тех, кто интересуется психологией. Знаменитый в России французский психолог и психотерапевт Кристоф Андре размышляет о природе счастья, иллюстрируя cвои мысли картинами великих художников – Моне, Климта, Ван Гога, Шагала, �Гогена, Малевича, Джотто и др. Все картины вы найдете в пдф приложении к данной книге.
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