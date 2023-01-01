Искусство конструктивного диалога. Эффективные межличностные коммуникации. Александр Фридман (книга, 2020) слушать онлайн

Этот курс научит вас договариваться с любым собеседником и строить взаимовыгодные отношения в любых ситуациях делового общения с любыми людьми – клиентами, партнерами по бизнесу, коллегами, начальством и подчиненными. Курс представляет собой переработанную аудиозапись одноименного авторского семинара Александра Фридмана, одного из самых популярных российских бизнес-тренеров и автора бестселлера «Вы или вас: регулярный менеджмент для рационального руководителя». К аудиозаписи прилагается файл с кратким конспектом курса. Содержание курса: *Принципы и технологии организации конструктивного общения и взаимовыгодных отношений. *Приемы ориентации в интересах собеседников: использование техник активного слушания, вопросов и иных способов получения нужной информации. *Техники результативной «продажи» своих идей, продуктов, услуг, коммерческих предложений. *Приемы работы с возражениями и их бесконфликтного преодоления. Приемы нейтрализации давления. Результаты внедрения технологий курса: *Умение договариваться и строить взаимовыгодные отношения с любым собеседником. *Развитые навыки убеждения коллег, подчиненных, руководителей, клиентов и партнеров по бизнесу. *Рост продаж, увеличение количества сделок, налаживание отношений с «трудными» клиентами.



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