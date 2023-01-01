Искусство французского убийства. Коллин Кембридж (книга, 2024) слушать онлайн

«Искусство французского убийства» – очень захватывающий и увлекательный роман. The Washington Post Табита недавно приехала из Детройта к своему французскому дедушке, который живет в Париже. Послевоенный Париж – это город истории, романтики, потрясающей архитектуры и… еды. Благодаря своей подруге Джулии Табита учится готовить настоящие французские блюда. Все идет превосходно до одного холодного декабрьского дня, когда они возвращаются в дом Джулии и узнают, что в подвале обнаружено тело молодой женщины. Орудие убийства, найденное неподалеку, – нож с кухни Джулии. Подруги еще больше потрясены, когда узнают, что в кармане жертвы лежит записка, написанная рукой… Табиты. Теперь найти убийцу – дело чести, и Табита с головой погружается в расследование. Цепочка улик приводит ее в театральный гардероб. А вскоре девушка оказывается в смертельной опасности! Почему убийца охотится на нее? И какая тайна связана с обыкновенным театральным гардеробом?



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