Искусственная мать. Владимир Леонидович Шорохов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

После перенаселения земли началось резкое сокращение рождаемости, это понимает правительство и легализует суррогатное материнство. Теперь любая женщина, что получила лицензию «жизнь», обязана родить ребенка, заказчиком выступает правительство. Суррогатное материнство стало работой: бону�сы, премии, статус в обществе и ранняя пенсия. Но это привело к расколу общества. Маргарита хотела сама выносить и родить, но ей не выдали лицензию, и тогда, воспользовавшись агентством Prove, она переносит свое сознание в тело суррогатной матери, и с этого момента начались неприятности.



Искусственная мать слушать на видеосервисе Wink.