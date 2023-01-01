Искупление в огне. Евгений Гаглоев (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Строительство отеля «Тауэр Палас», нареченного журналистами «Хрустальным дворцом», закончено. Готовится грандиозная презентация нового здания, куда приглашено множество людей, так или иначе связанных с компанией «Тауэр». Именно эта вечеринка и станет отправной точкой, за которой последует либо полное разорение и банкротство фирмы, либо крах таинственного злоумышленника, стоящего за всеми неприятностями компании. В это же время Нина Бакшеева пытается собрать по крупицам свою разбитую жизнь. Бывший муж не отдает ей дочь, однако женщина в буквальном смысле готова на все, лишь бы вернуть себе ребенка. Лина Орлова целеустремленно продолжает продвигаться к исполнению своей мечты – стать богатой и знаменитой,– и теперь на ее пути стоит только Бэлла, супруга Виктора Ольшанского. Хитрые и изворотливые противницы стоят друг друга, и лишь одна сможет выйти победительницей из этой схватки. Настя пытается оправиться от страшного удара, уготованного ей судьбой и неизвестным махинатором. Отныне ее цель – месть за смерть близких людей. И когда выясняется, что ключ к разгадке всех происходящих в «Тауэре» событий находится в небольшой английской деревушке, где-то в окрестностях Лондона, Настя и Денис отправляются на поиски ответов на свои вопросы. А тем временем журналистка Марина пытается выйти на след Ларисы Шаховой и приходит в психиатрическую клинику, где та, по слухам, когда-то работала. Но там отважную девушку ждет ужасный сюрприз, которого никто не предвидел.



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