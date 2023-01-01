Искупление. Канаэ Минато (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР. ПО РОМАНУ СНЯТ КУЛЬТОВЫЙ В ЯПОНИИ СЕРИАЛ. Автор – признанный мастер стиля иямису, исследующего темные стороны человеческой души. Это одно из основных направлений в современном японском детективе. Пятеро девочек-школьниц играли в волейбол рядом со школьным бассейном. Тут к ним подошел мужчина и попросил помочь проверить вентиляцию в раздевалке. Он выбрал одну из девочек и повел ее в помещение, а остальные просто продолжили игру. Спохватившись, что подруги нет уже слишком долго, они пошли за ней в раздевалку. И там с ужасом увидели ее мертвое тело… Сколько девочек ни допрашивали, они никак не могли вспомнить лицо убийцы. Тогда мать погибшей собрала их вместе и обвинила в смерти дочери. Она сказала: «Я не прощу вас, если вы не найдете убийцу. Если вы не сможете это сделать, найдите другой способ искупить свою вину, который я приму. Если вы не сделаете ни того, ни другого, говорю вам здесь и сейчас: я вам отомщу, каждой из вас». И жизнь девочек на долгие годы превратилась в кошмар… Этот роман бьет в самое сердце, заставляя всерьез задуматься об ответственности за поступки, которые мы совершили,– или, наоборот, не совершили, что оказалось еще хуже…



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