Искренность. Юлиан Семенов (книга, 2022) слушать онлайн

Имя писателя и сценариста Юлиана Семеновича Семенова широкому кругу читателей известно в первую очередь благодаря литературным циклам «Исаев-Штирлиц» и «Полковник милиции Владислав Костенко». Мы же хотели бы познакомить вас с аудиоверсиями менее известных произведений Юлиана Семенова, рассказывающих о людях, оказавшихся в различных, часто неожиданных жизненных ситуациях и сумевших найти из них достойный выход.



Искренность слушать на видеосервисе Wink.