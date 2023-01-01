Искренность. Юлиан Семенов
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Искренность. Юлиан Семенов

Искренность. Юлиан Семенов (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Современная проза324 мин16+

О книге

Имя писателя и сценариста Юлиана Семеновича Семенова широкому кругу читателей известно в первую очередь благодаря литературным циклам «Исаев-Штирлиц» и «Полковник милиции Владислав Костенко». Мы же хотели бы познакомить вас с аудиоверсиями менее известных произведений Юлиана Семенова, рассказывающих о людях, оказавшихся в различных, часто неожиданных жизненных ситуациях и сумевших найти из них достойный выход.

Искренность слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Современная проза
Время
324 мин / 05:24

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