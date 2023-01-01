Исход. Юлиан Семенов (книга, 1966) слушать онлайн

1921 год. Высшие представители белогвардейской эмиграции, с помощью своих французских, английских и японских союзников разрабатывают план захвата суверенной Дальневосточной республики для построения там «белой» государственности и утверждения в Сибири так называемой «новой» России. Но планам заговорщиков не суждено сбыться, ведь за дело берется сотрудник Восточного отдела ЧК – Всеволод Владимиров. Он получает задание любой ценой сорвать планы наступления белых сил на молодую Советскую республику. Также не пропустите аудиокниги цикла Исаев-Штирлиц: «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Пароль не нужен», «Нежность», «Испанский вариант», «Альтернатива», «Третья карта», «Семнадцать мгновений весны», «Майор Вихрь», «Приказано выжить», «Экспансия часть 1», «Экспансия часть 2», «Экспансия часть 3», «Отчаяние», «Бомба для председателя».



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