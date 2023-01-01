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Исход. Игорь Власов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика424 мин12+
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Сюжет
На долю стажeра Ника Соболева и его новых друзей выпадают новые испытания. Раз в десять лет на планете Терриус происходит Исход, биологический апокалипсис. Лес извергает полчища зверей-мутантов, которые обрушиваются на поселения людей, уничтожая на своeм пути все живое. Чудом избежав смерти, Н�ик соглашается помочь принцессе Клео найти еe пропавшего брата в затерянном в Лесу Старом Городе.
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