Исход. Игорь Власов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На долю стажeра Ника Соболева и его новых друзей выпадают новые испытания. Раз в десять лет на планете Терриус происходит Исход, биологический апокалипсис. Лес извергает полчища зверей-мутантов, которые обрушиваются на поселения людей, уничтожая на своeм пути все живое. Чудом избежав смерти, Н�ик соглашается помочь принцессе Клео найти еe пропавшего брата в затерянном в Лесу Старом Городе.



Исход слушать на видеосервисе Wink.