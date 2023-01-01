Искажающие реальность. Книга 8. Михаил Атаманов (книга, 2020) слушать онлайн

Михаил Атаманов – популярный российский писатель-фантаст, работающий в разных жанрах. Наибольшую известность получили его книги в жанре ЛитРПГ. В их числе представляемый цикл романов. Человечество вступило в онлайн-игру, которая искажает реальность. Эту игру навязали землянам инопланетные расы, в своeм развитии превосходящие людей на несколько порядков. От результата игры нашей фракции – Human 3 – зависит будущее планеты. В первых книгах цикла главный герой, известный под ником Комар, будучи привлечeн к игре из среды студентов-геймеров, добивается ошеломляющего успеха благодаря нестандартному мышлению и тактике. Поначалу за самодеятельность ему влетает от руководства фракции, но чем дальше, тем яснее: именно Комар – главная надежда людей на выживание. Герой прогрессирует настолько, что вскоре становится лидером собственной фракции и владельцем звездолeта с верной командой. В восьмой книге нас ждeт продолжение приключений Комара. Герой намерен объединить силы с Георгом, но у того иные планы. Как и у гэкхо, которые собираются задействовать Комара в собственной игре. Всe больше мостиков перекидывает автор к другим своим литературным проектам похоже, в сюжете ЛитРПГ-саги «Искажающие реальность» важную роль сыграют многие знакомые нам герои.



Искажающие реальность слушать на видеосервисе Wink.