Искажающие реальность. Книга 5. Михаил Атаманов (книга, 2020) слушать онлайн

Михаил Атаманов – популярный российский писатель-фантаст, работающий в разных жанрах. Наибольшую известность получили его книги в жанре ЛитРПГ. В их числе представляемый цикл романов. Человечество вступило в онлайн-игру, которая искажает реальность. Эту игру навязали землянам инопланетные расы, в своeм развитии превосходящие людей на несколько порядков. От результата игры нашей фракции – Human 3 – зависит будущее планеты. В первых книгах цикла главный герой, известный под ником Комар, будучи привлечeн к игре из среды студентов-геймеров, добивается ошеломляющего успеха благодаря нестандартному мышлению и тактике. Поначалу за самодеятельность ему влетает от руководства фракции, но чем дальше, тем яснее: именно Комар – главная надежда людей на выживание. Герой прогрессирует настолько, что вскоре становится лидером собственной фракции. В пятой книге события продолжают набирать обороты. Войну с «Тeмной Фракцией» удалось остановить, но нарастает новая угроза. Истекает тонг безопасности для Земли, после чего вторжение инопланетных рас уже не за горами. Где искать помощи? Конечно, в космосе, где удачливый Комар чувствует себя как рыба в воде… Слушайте аудиокнигу.– Искажающие реальность. Книга 1 – Искажающие реальность. Книга 2 – Искажающие реальность. Книга 3 – Искажающие реальность. Книга 4 – Искажающие реальность. Книга 5Исполняет Влад Римский Производство студии MDM-Vision • Генеральный продюсер Андрей Лобзов Режиссeр Виктория Козельцева • Продюсер постпродакшн Наталья Табачная Использована музыкальная композиция «Atlantis» с сайта: audionautix.com © Михаил Атаманов ©



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