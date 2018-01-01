Искатели приключений. О. Генри (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Уильям Сидни Портер, писавший под псевдонимом О.Генри юмористическую и сатирическую прозу, пользовался огромной популярностью среди читателей. Он родился в Северной Каролине. После школы учился на фармацевта, работал в аптеке. Затем стал кассиром-бухгалтером в банке в техасском городе Остине. Был обвинен в растрате и полгода скрывался от правоохранительных органов. Сначала в Гондурасе, затем в Южной Америке. Вернувшись в США, был осужден и посажен в тюрьму, где провел три года. В тюрьме взял себе псевдоним О.Генри. Первая его книга рассказов – «Короли и капуста» – вышла в 1904-м. За ней последовали «Четыре миллиона», «Неугасимый светильник», «Сердце Запада», «Голос города», «Благородный жулик» и другие. В эту аудиокнигу вошли избранные рассказы писателя: Пути, которые мы избираем Дружба Последний лист Мьюриэль Полисмен и антифон Искатели приключений Дары волхвов Настольная книга Гименея Вождь Краснокожих перевод: К. Михайлов, В. Азов, В. Александров ©



Искатели приключений слушать на видеосервисе Wink.