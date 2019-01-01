Исчезновение Стефани Мейлер. Жоэль Диккер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новый роман автора бестселлеров «Правда о деле Гарри Квеберта» и «Книга Балтиморов» 30 июля 1994 года в курортном городке Орфеа, вальяжно расположившемся на побережье Атлантического океана в штате Нью-Йорк, произошло событие, повергнувшее в шок богемных обитателей этого тихого и спокойного места. В собственном доме был убит мэр города, его жена и десятилетний сын. Рядом с домом обнаруживают труп девушки, которая, судя по всему, стала случайной свидетельницей преступления. Убийцу удалось найти. 23 июня 2014 года. Молодой капитан полиции Нью-Йорка Джесси Розенберг уходит в отставку. На вечере, посвященном этому событию, появляется журналистка Стефани Мейлер, которая сообщает Джесси, что во время расследования убийства мэра, которое вели Розенберг и его напарник Дерек Скотт, настоящий преступник так и не был схвачен и после встречи с таинственным информатором она добудет доказательства этого. О, это будет сенсационная статья! Вот только вечером этого дня Стефани Мейлер бесследно исчезает.© ?ditions de Fallois, 2018 © И. Стаф, перевод на русский язык, 2019 © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019 © Издательство CORPUS ® ©



Исчезновение Стефани Мейлер слушать на видеосервисе Wink.