Исчезновение. Клэр Дуглас (книга, 2024) слушать онлайн

Бестселлер № 1 по версии «SUNDAY TIMES». ТОП-100 AMAZON. Захватывающий триллер от автора всемирно известного бестселлера «Пара из дома номер 9». В небольшом городке графства Уилтшир находится Коридор Дьявола – дорога, ставшая свидетелем жутких событий, от необъяснимых смертей до звуков детского плача по ночам. Однако самая загадочная история произошла здесь двадцать лет назад: четыре девушки ехали с вечеринки и попали в аварию. Когда одна из пассажирок, Оливия, очнулась, кроме нее в машине не было ни души. Остальные три девушки бесследно исчезли, растворившись во мраке ночи. Двадцать лет спустя журналистка Дженна Халлидей прибыла в город, чтобы сделать подкаст в честь годовщины трагедии. Разумеется, особый интерес для нее представляет Оливия – как единственная выжившая. Но та отказывается говорить, а местные очень недовольны тем, что Дженна приехала ворошить прошлое… «Умно. Захватывающе. Неотразимо. Я не могла оторваться».– Сара Пирс «Мне понравился этот запутанный роман».– Ричард Осман «До мурашек».– The Sunday Times «Поразительные героини и извилистый сюжет».– Daily Mail «Дуглас – королева неожиданных поворотов».– Джиллиан Макаллистер «Захватывающий, атмосферный роман. Клэр Дуглас создала еще одну леденящую душу историю, которая понравится читателям».– Джилли Макмиллан «Сказочно жуткая история, от которой мурашки бегут по спине. Клэр Дуглас – мастер рассказывания историй. Этот захватывающий триллер – идеальное захватывающее чтение. Мне очень понравилось!» – Дженис Халлетт





Исчезновение слушать на видеосервисе Wink.