Иржина. Все не так, как кажется. Милена Завойчинская
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Иржина. Все не так, как кажется. Милена Завойчинская

Иржина. Все не так, как кажется. Милена Завойчинская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика747 мин16+

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О книге

«Всe не так, как кажется…» – фантастический роман Милены Завойчинской, первая книга цикл «Иржина», жанр приключенческое фэнтези, юмористическое фэнтези, романтическое фэнтези. Любящий отец неожиданно превращается в деспота и заставляет выйти замуж за почтенного старца? Темная империя – обитель зла и порока? Темные – самые страшные существа в мире? Так казалось Иржине, прожившей всю жизнь в империи Светлой, до тех пор, пока события вокруг ее вынужденной свадьбы не начали закручиваться смертельной воронкой. Но если не можешь справиться с ситуацией и победить, то беги и начни жизнь сначала! Оседлав свой верный мотолет, Иржина смогла сбежать и только вдали от родного дома узнала, что отец действительно ее любит, страшный некромант – вовсе не чудовище, с зомби вполне можно найти общий язык, а у жителей Темной империи есть чему поучиться.

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Жанр
Фантастика
Время
747 мин / 12:27

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