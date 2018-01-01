Ирония судьбы, или с легким паром. Эмиль Брагинский,Эльдар Рязанов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Идея создания этого произведения возникла у Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова после того, как им рассказали историю о человеке, который после бани зашел к приятелям, где усердно и активно повеселился, после чего чистый и довольный заснул. У не совсем трезвых друзей возникла «гениальная» идея погрузить своего незадачливого товарища в поезд, следующий в Ленинград. В результате, когда ничего не понимающий друг проснулся в общем вагоне прибывшего в город на Неве поезда, он обнаружил, что, кроме веника, портфеля и пятнадцати копеек в кармане, у него ничего нет. Брагинский и Рязанов стали фантазировать, как могли бы в дальнейшем развиваться события этой практически детективной истории. В конце концов получилась веселая лирическая пьеса о Жене Лукашине, Наде Шевелевой и Ипполите. Чтобы придать всей этой истории черты сказки, авторы погрузили ее в атмосферу новогодней ночи… © Э. Брагинский (наследники) © Э. Рязанов (наследники) ©



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