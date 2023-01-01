Ириска и Звезда Забвения. Вадим Панов,Роман Папсуев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Этот мир находится так далеко, что до него невозможно добраться. Дорогу в него легко позабыть, и тогда Самоцветный Ключ обратится в заурядное украшение. Этот мир находится так близко, что к нему можно прикоснуться рукой, и часто мы, сами того не замечая, проходим через него. Дотрагиваемся до нас�тоящего, живого Волшебства и улыбаемся. Потому что нам становится тепло и радостно. Потому что этот мир – Прелесть… Хотите знать больше? Об Ириске и ее друзьях? Приходите в уютный домик www.iris.house



Ириска и Звезда Забвения слушать на видеосервисе Wink.