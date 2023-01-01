iPhuck 10. Виктор Пелевин (книга, 2020) слушать онлайн

Россия. Конец XXI века. Компьютерный алгоритм, типичный российский искусственный интеллект по имени Порфирий Петрович занимается расследованием преступлений и пишет о них отчеты в форме романов. Затем романы поступают в продажу, а вырученные средства идут на амортизацию служебной сети, в которо�й и существуют ZA-роботы. Очередное расследование, о проданных через аукцион художественных произведениях не обещало для Порфирия Петровича ничего необычного или захватывающего. Обычная рутинная работа, но в действительности все оказалось совсем не так… Фонограмма содержит нецензурную брань.



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