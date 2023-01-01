Иоанн мучитель. Эдвард Радзинский (книга, 2020) слушать онлайн

«Иоанн-Мучитель» повествует о невыносимо долгих для Руси годах правления первого русского царя, которого потомки будут уважительно называть Иваном Грозным, а современники – Иоанном Мучителем. Он очень рано понял: только абсолютная власть и страх смогут родить настоящее повиновение государю. Но, к сожалению, всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Буйство разноречивых эмоций своенравного владыки накрывает Россию девятым валом, не оставляя на еe израненном и измученном теле ни одного здорового места. Как и все деспоты, Иван Грозный подозревал измену везде и всюду, и слепо рубил своим «опричным топором» направо и налево, не разбирая друзей и врагов. Ища воображаемую боярскую крамолу, он со своими «верными слугами» пытал, мучил и убивал не только бояр, но их жен, детей и даже слуг. Поверив ложному доносу, обезумевший царь, совершил небывалый разгром Великого Новгорода: по его приказу 1000 человек ежедневно сажали на кол. Младенцев привязывали к матерям и топили в реке. За шесть недель новгородского погрома погибли 60 тысяч человек. Это была великая Эпоха Умерщвления всего живого. И так без предела и светлой надежды на лучшее, до самой кончины «праведника Иовы». Яркой параллелью сквозь весь этот ад, совершенно неожиданно, проявляется другой самодержец Иван – религиозный до неистовства, любящий до ослепления, покаянный до одури… Так же не пропустите аудиокниги серии «История в лицах»: «Театр времен Нерона и Сенеки», «Иоанн Мучитель», «Любовные сумасбро...Слушайте книгу.



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