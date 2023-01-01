Инвестиции и финансовая свобода. Константин Бакшт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Отношение человека к богатству и деньгам определяет, какие плановые приобретения он склонен совершать и какие крупные покупки (затраты, инвестиции) он будет планировать в случае, если у него появятся «свободные» деньги. Известный бизнес-тренер, консультант и предприниматель Константин Бакшт, автор деловых бестселлеров по ведению бизнеса, рассказывает об основных принципах инвестирования, инструментах достижения финансовой независимости и финансовой свободы.



Инвестиции и финансовая свобода слушать на видеосервисе Wink.