WinkАудиокнигиИнвестиции и финансовая свобода. Константин Бакшт
Инвестиции и финансовая свобода. Константин Бакшт (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие236 мин12+
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Сюжет
Отношение человека к богатству и деньгам определяет, какие плановые приобретения он склонен совершать и какие крупные покупки (затраты, инвестиции) он будет планировать в случае, если у него появятся «свободные» деньги. Известный бизнес-тренер, консультант и предприниматель Константин Бакшт, автор деловых бестселлеров по ведению бизнеса, рассказывает об основных принципах инвестирования, инструментах достижения финансовой независимости и финансовой свободы.
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