Интервью для Мэри Сью. Раздразнить дракона. Надежда Мамаева
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Интервью для Мэри Сью. Раздразнить дракона. Надежда Мамаева

Интервью для Мэри Сью. Раздразнить дракона. Надежда Мамаева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика662 мин16+

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О книге

«Интервью для Мэри Сью. Раздразнить дракона» – фантастический роман Надежды Мамаевой, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Если судьба занесла тебя в мир меча и магии, а ты даже не скаут ни разу: ни костер развести не умеешь, ни из лука стрелять – унывать не стоит. Находчивость, чувство юмора и быстрые ноги – вот секрет выживания. Дракон? А, крылатый ящер с вредным характером, что идет довеском к этому миру? Приручу! Если успею убежать…

Интервью для Мэри Сью слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
662 мин / 11:02

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