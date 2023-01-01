Интервью для Мэри Сью. Раздразнить дракона. Надежда Мамаева (книга, 2020) слушать онлайн

«Интервью для Мэри Сью. Раздразнить дракона» – фантастический роман Надежды Мамаевой, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Если судьба занесла тебя в мир меча и магии, а ты даже не скаут ни разу: ни костер развести не умеешь, ни из лука стрелять – унывать не стоит. Находчивость, чувство �юмора и быстрые ноги – вот секрет выживания. Дракон? А, крылатый ящер с вредным характером, что идет довеском к этому миру? Приручу! Если успею убежать…



Интервью для Мэри Сью слушать на видеосервисе Wink.