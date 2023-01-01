Интерпол нечистой силы. Светлана Пригорницкая (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Классический фольклор, в который мастерски вплетены современные технологии и детективный сюжет! Послушайте и взгляните на любимых сказочных героев по-новому! В сказочном мире происходят события, которые срочно требуют расследования. Для этого отбирают лучших специалистов среди нечистой силы. Однако не все рады своему назначению: сотрудникам интерпола придётся пройти проверку на прочность в новом коллективе, распутать сложные дела, а ещё узнать самих себя получше… Светлана Пригорницкая, автор этой книги, предлагает читателю посмотреть на привычных нам фольклорных персонажей – домовых, русалок, эльфов, гномов и других – по-новому. Здесь сказка соседствует с современными технологиями, а главные герои знают о мире людей немного больше, чем мы можем себе представить. Иллюстрации Н. Илларионовой. Для младшего школьного возраста.



Интерпол нечистой силы слушать на видеосервисе Wink.