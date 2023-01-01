Интересное кино. Денис Драгунский (книга, 2020) слушать онлайн

90 короткометражных историй про жизнь. Исполняют Алексей Багдасаров, Денис Драгунский, Ксения Ларина. «Каждый из рассказов невольно вызывает в памяти поговорку о родственных узах краткости и таланта. Словам тесно – мыслям просторно: на полутора-двух страницах Драгунский легко разворачивает и неожиданно завершает сюжет, который мог бы при желании превратить в полноценный роман с продолжением, сценарий фильма или сериала.» Ольга Костюкова, «Профиль» «Не знаю человека, который бы смог оторваться от его прозы. Разве что этот человек умеет лучше. Но я таких пока не видел.» Дмитрий Быков, писатель «… образец легкого и стилистически безупречного письма. Его истории – шутливые мудрости и мудрые шутки.» Андрей Колесников, «Новая газета» «Рассказы Дениса Драгунского – это такие фантасмагорические микроновеллы, которые вытаскивают из нас – читателей, зрителей, одним словом, обывателей, – наши извечные потаенные страхи перед неотвратимостью судьбы. Денис Драгунский проявляет их и тем самым гасит. Расколдовывает то, что находится так глубоко внутри нас и так нас пугает. А еще это замечательные сюжеты для авторского кино.» Даниил Дондурей, «Искусство кино» «Легкое, но занимательное чтение, наводящее на серьезные размышления. Сейчас такой прозы ощутимо не хватает.» Евгений Белжеларский, «Итоги»



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