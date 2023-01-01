Инструмент языка. О людях и словах. Евгений Водолазкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Евгений Водолазкин (р. 1964) – филолог, автор работ по древнерусской литературе и… прозаик, финалист «Большой книги» и Премии Андрея Белого за роман «Соловьев и Ларионов». Живет в Санкт-Петербурге. Реакция филологов на собрата, занявшегося литературным творчеством, зачастую сродни реакции врачей на заболевшего коллегу: только что стоял у операционного стола и – пожалуйста – уже лежит. И все-таки «быть ихтиологом и рыбой одновременно» – не только допустимо, но и полезно, что и доказывает аудиокнига «Инструмент языка». Короткие остроумные зарисовки из жизни ученых, воспоминания о близких автору людях, эссе и этюды – что-то от пушкинских «table-talk» и записей Юрия Олеши – напоминают: граница между человеком и текстом не так прочна, как это может порой казаться.



Инструмент языка слушать на видеосервисе Wink.