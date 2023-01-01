Институт идеальных жен. Ольга Куно,Екатерина Каблукова (книга, 2020) слушать онлайн

Магия, меняющая мир! Что делать, если овдовевшая мачеха сдала тебя в пансион, а после подыскала старого жениха? Конечно же, бежать! Как быть, если любящие родители надумали выдать тебя замуж за самодовольного наглеца, который даже не потрудился узнать, как ты выглядишь? Бежать, бежать и еще раз бежать! Пускай он тысячу раз красив, знатен и ироничен. Как поступить, если тебя бросила навязанная против воли невеста? Мчаться за ней, сломя голову – как минимум дабы высказать все, что ты думаешь об избалованных девчонках! Как исправить положение, если твой верный слуга, управляя каретой, окатил водой замерзавшую на улице девушку? Предложить подвезти, а там будь что будет! А вот разрешать эту запутанную ситуацию придется уже вчетвером.



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