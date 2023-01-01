Instagram. Секрет успеха ZT PRO. От А до Я в продвижении. Екатерина Уварова,Евгений Якимов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Практические советы по ведению бизнеса на площадке Инстаграм. Как раскрутить любой аккаунт. Мир виртуального общения развивается и меняется ежесекундно. Буквально за пару лет Instagram, созданный как обычное приложение, стало полноценной социальной сетью, которая уверенно движется к вершинам популярности среди пользователей во всем мире. Как и предсказывали западные маркетологи, социальные сети начинают делиться не только по типу пользователей, как, например, LinkedIn (для профессиональных контактов), но и по типу контента, как, например, «визуалы» Pinterest и Instagram. Число подписчиков Instagram растет с каждой секундой. Было бы опрометчиво не использовать такую «живую» площадку в интересах своего бизнеса, учитывая, что крупнейшие социальные сети давно и более чем успешно применяются для раскрутки брендов. Разработаны стратегии, методики, создана настоящая индустрия SMM-услуг. Пожалуй, пришло время взглянуть на возможности Instagram глазами специалистов по социальным медиа, благо это уже давно не одно из миллиардов приложений, а социальная сеть, способная, как и другие, стать мощным маркетинговым каналом для брендов. В этой аудиокниге вы ознакомитесь с основными секретами успеха от ZT PRO и известных гуру маркетинга для создания успешного аккаунта в Instagram с целью продвижения вашего товара или профиля. 5 шагов для начинающих 20 заповедей для блогеров 96 идей контента для Instagram 40 идей для видео в Instagram а также привлечение подписчиков, монетизация, прод...Слушайте книгу.



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