Иной свет, или Государства и Империи Луны. Сирано Де Бержерак (книга, 1650) слушать онлайн

Сюжет

Сирано де Бержерак Савиньен – французский драматург, поэт и философ. «Иной свет, или Государства и Империи Луны» – научно-фантастический роман, роман – сатира, в котором все перевернуто с ног на голову: «На земле люди двуногие, так пусть на луне они ходят на четвереньках…». Автор предсказал: м�ногоступенчатые ракеты и явления невесомости, закон тяготения и передачу мыслей на расстоянии, звукозапись и предположение о существовании микробов… Трудно представить, как в XVII веке вольнодумец Сирано достиг своих предсказаний…



Иной свет, или Государства и Империи Луны слушать на видеосервисе Wink.