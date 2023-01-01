WinkАудиокнигиИной свет, или Государства и Империи Луны. Сирано Де Бержерак
Иной свет, или Государства и Империи Луны. Сирано Де Бержерак (книга, 1650) слушать онлайн
1650, Аудиокнига
Классика, Фантастика239 мин12+
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Сюжет
Сирано де Бержерак Савиньен – французский драматург, поэт и философ. «Иной свет, или Государства и Империи Луны» – научно-фантастический роман, роман – сатира, в котором все перевернуто с ног на голову: «На земле люди двуногие, так пусть на луне они ходят на четвереньках…». Автор предсказал: м�ногоступенчатые ракеты и явления невесомости, закон тяготения и передачу мыслей на расстоянии, звукозапись и предположение о существовании микробов… Трудно представить, как в XVII веке вольнодумец Сирано достиг своих предсказаний…
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