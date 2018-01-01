Иностранное кладбище (Иокогама). Борис Акунин,Григорий Чхартишвили (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга очерков и новелл в стиле детективного триллера «Кладбищенские истории» составлена из шести самостоятельных глав, каждая из которых посвящена одному из известнейших и загадочнейших кладбищ мира. Глава про Иностранное кладбище в Иокогаме подразделяется на два разнородных по стилю и жанру фрагмента: документальный очерк-эссе, чьим автором следует считать Григория Чхартишвили, и беллетристическую детективную новеллу, написанную «рукой» Бориса Акунина. Таким образом, книга представляет собою как бы плод коллективного творчества, равноправного соавторства двух писателей – реального и выдуманного. Очерк Григория Чхартишвили «Росe-фудзe, или Внезапная смерть» – автор размышляет о том, что здесь покоятся люди, которые приехали в Японию на короткий период, однако так и остались в японской земле. Рассказ Бориса Акунина «Сигумо» – Эраст Фандорин расследует обстоятельства смерти бывшего русского подданного, перешедшего в буддизм и ставшего монахом. Исполняют: Григорий Чхартишвили, Александр Филиппенко © Б. Акунин ©



Иностранное кладбище (Иокогама) слушать на видеосервисе Wink.