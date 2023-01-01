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Иностранка. Арина Теплова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Любовные романы, Приключения1152 мин18+
Сюжет
1789 год. Российская империя. Машенька Озерова, придворная дама и фрейлина Екатерины II. Став игрушкой в руках заговорщиков, она оказывается замешана в покушении на императрицу и попадает в Петропавловскую крепость. Ее возлюбленный Григорий Чемесов отрекается от нее. А комендант крепости обещает избавить девушку от чудовищной казни в обмен на ее прелести. Юная Маша, беременная и испуганная решается на скверный поступок, желая спасти себя и своих близких от смерти.
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