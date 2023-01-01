Иного не желаю. Сергей Бакшеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Для всех Золотое Руно – красивая легенда, однако многие века существует организация, которая хранит реальную тайну, связанную с древнегреческим золотом. Путь к нему указан на двух зашифрованных схемах, спрятанных в закодированных артефактах. Спустя века они оказались в разных странах. И вот �настает момент, когда покров древней тайны должен быть сорван. Начинается смертельная борьба. Волею судеб в нее оказываются втянуты молодой ученый Тихон Заколов и его подруга, начинающая актриса.



Иного не желаю слушать на видеосервисе Wink.