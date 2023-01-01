Инквизитор. Яна Тулиша
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Инквизитор. Яна Тулиша

Инквизитор. Яна Тулиша (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика184 мин16+

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О книге

Никто не расскажет вам правду о ведьмах. Церковь будет проповедовать истину священного огня и вред еретического учения, а обычные люди открестятся от истины и поплотнее закроют ставни на ночь. Лишь некоторым смельчакам удалось узнать о ведьмах больше. Один из них – Адам Пэйн. Инквизитор, усомнившийся в действиях церкви и примкнувший к ведьмам, чтобы огнем и мечом нести свою правду в мир, погрязший в крови. Это его история.

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Жанр
Фантастика
Время
184 мин / 03:04

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