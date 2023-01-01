Имя Розы. Умберто Эко (книга, 1980) слушать онлайн

Сюжет

Умберто Эко, крупнейший современный писатель, ученый-медиевист, семиотик, специалист по массовой культуре, своим первым романом «Имя розы» доказал, что и интеллектуальная проза может возглавить списки супербестселлеров. С тех пор роман был переведен на десятки языков, экранизирован, его тираж по всему миру составил несколько миллионов. «Имя розы» по праву относится к мировым литературным шедеврам XX века. 1327 год, неназванный монастырь на севере Италии, череда таинственных и страшных смертей. За их расследование берется заезжий монах-францисканец Вильгельм Баскервильский. Очень скоро становится ясно: причиной преступлений в этой обители книжников может быть только книга. Книга, следы которой теряются во тьме Предела Африки…



Имя Розы слушать на видеосервисе Wink.