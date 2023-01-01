Империя. Владимир Поселягин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение серии ЗУРГ! Запас карман не тянет! Ворх Росс – не просто паренек, что умудряется выжить там, где другой давно бы погиб, он ещe и наш современник, душа которого по воле судьбы вселилась в тело ребeнка на другой планете. Теперь в руках Ворха собраны значительные силы, и у него далеко идущие планы. А задачу он поставил себе очень серьeзную: создать на руинах новое государство и дать людям надежду на светлую и спокойную жизнь.



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