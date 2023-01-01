Империя Тигвердов. Невеста для бастарда. Тереза Тур
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Империя Тигвердов. Невеста для бастарда. Тереза Тур

Империя Тигвердов. Невеста для бастарда. Тереза Тур (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика681 мин16+

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О книге

«Невеста для бастарда» – фантастический роман Терезы Тур, первая книга цикла «Империя Тигвердов», жанр детективная фантастика, любовное фэнтези. Магия существует. В этом я убедилась двенадцать лет назад, когда незнакомка спасла нас с сыном после страшной аварии. И вот – она стоит у меня на пороге. И просит помочь: укрыть ее сына. Теперь мы скрываемся, перед нами стелются дороги, одна из которых приводит в мир Империи Тигвердов. Случайная встреча в парке с милордом, который терпеть не может овсянку на завтрак – и я экономка в доме бастарда императора, имперского палача и… Кем же станет для меня этот мужчина? Только ли хозяином дома, где мы нашли убежище? Или мы сможем вырваться из плена привычного одиночества и полюбить друг друга?

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Жанр
Фантастика
Время
681 мин / 11:21

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