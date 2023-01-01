Империя наносит ответный удар. Роман Злотников,Василий Орехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Российская Империя сильна людьми и делами. У Российской Империи самый мощный космический флот. В губерниях, рассеянных по всей галактике, наведен порядок. Стабильная экономика, жесткая и решительная внешняя политика державы не позволяют Соединенным Мирам и прочим колониальным империям вступать в открытое противостояние с ней. Но у них есть и другие способы борьбы… Российская Империя не дает в обиду своих подданных, где бы они ни жили – на Земле или на затерянной в космосе планетке Дальний Приют. Именно там, спасая мирных поселенцев, сложил головы взвод элитного спецназа Пятого флота его императорского величества Александра Михайловича. Это была хитроумно расставленная ловушка. Выжили только трое. Но три Горностая стоят тысячи боевиков мафиозных кланов, которым Империя готова нанести ответный удар…



Империя наносит ответный удар слушать на видеосервисе Wink.