Империя мертвецов. Кэйкаку Ито, То Эндзе (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Популярная антиутопия об альтернативной Европе XIX века от признанных мастеров фантастического жанра! Альтернативная Европа XIX века. После успешных экспериментов с оживлением мертвецов человечество находит новую рабочую силу. Мертвецы становятся неотъемлемой частью социума: грузчики, уборщики, водители кебов… Всю грязную работу отныне можно поручить этим бездушным созданиям. Во время одного из вооруженных конфликтов в Центральной Азии небольшой отряд экспериментальных «моделей» похищают и прячут в горах. Расследовать дело и узнать истинную природу нового оружия поручают молодому доктору и истинному патриоту своей страны Джону Ватсону. Восторженный студент не сразу осознает, что оказался втянут в противостояние сил, которые не остановятся ни перед чем, даже стоя на краю бездны. Оказавшись разменной фигурой на этой шахматной доске, он тем не менее должен будет приоткрыть завесу тайны жизни, смерти и истинной сущности души…



Империя мертвецов слушать на видеосервисе Wink.